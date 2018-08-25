РФ предостерегла США от опрометчивых шагов в Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предостерег США от опрометчивых шагов в Сирии, передает РИА Новости в субботу, 25 августа.

Так в МИД РФ отреагировали на слова советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Вашингтон может нанести удар по территории Сирии, если режим Башара Асада применит химическое оружие.

«То, что западники не хотят в этом участвовать лишний раз подтверждает что у них совсем другие цели — и дальше раскачивать Сирию, не гнушаясь никакими приемами, и по-прежнему добиваться все новых и новых предлогов для того, чтобы ставить вопрос о смене режима, смене власти в Дамаске. Ничего нового в этом нет», — сказал Рябков, передает korrespondent.net.

Он также отметил, что ультиматумы из Вашингтона не оказывают влияния на решимость российской стороны продолжать линию на полную ликвидацию очагов терроризма в Сирии.

«Мы предостерегаем американцев и их союзников от новых опрометчивых шагов», — добавил он.

Рябков также назвал «вполне вероятным» сценарий с грубой провокацией и последующими ударами по Сирии.

Ранее в Минобороны России заявили, что для удара по Сирии в Персидский залив прибыл американский эсминец, а на авиабазу в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик, утверждают в Москве.

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| 2018-08-25T16:58:34+00:00 25 августа 2018, 19:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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