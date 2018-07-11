РФ отказала Польше в реконструкции самолета

Россия отказалась предоставить возможность Польше провести реконструкцию самолета Ту-154М, который в 2010 году разбился неподалеку российского Смоленска вместе с польским руководством на борту. Об этом во вторник, 10 июля, сообщает пресс-служба польской подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы.

В частности, в ответе МИД РФ от 22 мая 2018 года говорится, что проведение в Смоленске реконструкции самолета из обломков, собранных на месте происшествия, невозможно.

Польская подкомиссия напомнила, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) в своей инструкции признает реконструкцию разбитого самолета «очень важной и нужной» в выяснении причин катастрофы. Реконструкция является «ключевой» процедурой для установления причин Смоленской катастрофы, отмечали в ІСАО.

Напомним, ранее подкомиссия по делам исследования в рамках расследования авиакатастрофы самолета Ту-154М обнаружила следы взрывчатых веществ. Остатки взрывчатых веществ были минимум на 107 элементах самолета, прежде всего на металлических частях кресел.

Самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту разбился 10 апреля 2010 года недалеко от аэродрома Северный под Смоленском. Всего в катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

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