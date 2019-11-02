РФ и ЕС обсуждают соглашение о разрешении торговых споров в рамках ВТО

Россия и Европейский союз обсуждают заключение соглашения о разрешении взаимных торговых споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), передает РИА Новости со ссылкой на министра экономического развития России Максима Орешкина.
По словам Орешкина, в ВТО есть проблема с апелляционным органом, заморожена возможность назначить туда арбитров.
Этой осенью во время заседания комитета ВТО по разрешению споров США в очередной раз не поддержали призыв 116 членов организации начать процесс отбора судей. Процесс отбора новых членов апелляционного органа ВТО заблокирован уже больше двух лет.
Ранее лидеры стран G7 выступили за глубокое реформирование ВТО. Российский министр Максим Орешкин назвал ситуацию в организации «очень плачевной», по его мнению, выход США из ВТО не будет фатальным для организации (aif.ru(