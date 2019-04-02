РФ и ЕАЭС предоставят Беларуси кредиты на $800 млн от

Беларусь получит кредит от России на $600 млн на погашение текущего долга перед РФ, при этом до конца апреля страна может получить и очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $200 млн, поскольку выполнила для этого все условия. Об этом в понедельник, 1 апреля, рассказал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

«Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета», — цитирует его «РИА Новости».

27 февраля стало известно, что Минск обратился к Москве с просьбой предоставить государственный кредит в размере $600 млн для рефинансирования долговых обязательств перед Россией в 2019 году. Глава минфина Беларуси Максим Ермолович отмечал, что эти средства были заложены в российском бюджете на 2019 год.

| 2019-04-02T01:03:30+00:00 2 апреля 2019, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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