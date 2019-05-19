РФ и Белоруссия согласовали дорожную карту по поставкам нефти

Белоруссия согласовала с РФ и начала реализовывать проект дорожной карты по урегулированию ситуации с поставками российской нефти после загрязнения сырья в нефтепроводе «Дружба», передает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.

Ляшенко сообщил, что проект дорожной карты отправили на подпись российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку. Вице-премьер пояснил, что в рамках проекта белорусские НПЗ будут обеспечены сырьем, а также предполагается, что возобновится транзит нефти из РФ в Европу.

По словам Ляшенко, в Белоруссии уже начали реализацию проекта.

Ранее сообщалось, что для оценки убытков из-за происшествия на «Дружбе» была создана российско-белорусская рабочая группа. Она собиралась озвучить первые данные об ущербе от загрязнения нефти в трубопроводе 20 мая.

Напомним, Белоруссия прекратили экспортные поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в апреле из-за того, что в сырье нашли высокое содержание хлора. Качественную нефть пустили по трубопроводу 2 мая.

Следствие считает загрязнение умышленным. Возбуждено уголовное дело, по нему арестованы четыре человека (aif.ru)