РФ готова упростить визовый режим для отдельных категорий граждан Турции

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе поездки в Анкару 13-14 августа обсудит с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран, сообщает МИД России.

Россия ввела визовый режим для граждан Турции на фоне охлаждения отношений двух стран в ноябре 2015 года.

«Планируется обсудить перспективы упрощения режима поездок граждан двух стран. Подтверждаем готовность к либерализации визового режима для отдельных категорий турецких граждан», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

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