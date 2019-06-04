Результатом глобального потепления являются бегство людей и миграция

Глава МИД ФРГ Хайко Маас предупредил о последствиях глобального потепления для международной безопасности и мира на планете.

«Борьба с последствиями климатических изменений требует, прежде всего, глобальных усилий», — заявил он во вторник на международной конференции по вопросам климата и безопасности в Берлине. «Климатические изменения во многих регионах планеты являются угрозой миру и стабильности», — считает Маас. Он заверил, что Германия будет вести более активную работу в деле преодоления последствий глобального потепления и сотрудничать с другими странами по созданию систем предупреждения рисков.

Глава МИД ФРГ призвал рассматривать ситуацию с безопасностью комплексно, учитывая угрозы, которые возникают в связи с климатическими изменениями. «Результатом являются бегство людей и миграция, они дополнительно обостряют кризисы», — предупредил Маас.

| 2019-06-04T13:46:34+00:00 4 июня 2019, 15:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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