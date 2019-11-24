Результат единоличного правления

Давно продолжающийся всемирный экономический кризис в разной степени коснулся многих стран, но на постсоветском пространстве он особенно больно ударил по жителям Туркменистана, соседнего с Азербайджаном государства, где царит абсолютная диктатура со всеми сопутствующими ей «прелестями».

Туркменистан более двух лет переживает сильные экономические трудности, но власти страны наличие кризиса официально не признают.

К примеру, Марыйский велаят (область) является богатым природным газом регионом Туркменистана. В области находится большая часть газовых месторождений страны. Несмотря на это, местные жители из-за нехватки газа и электричества из года в год отапливают жилища дровами и навозом. По сведениям Радио Свобода, нехватку природного газа переживают жители сел в Мургапском этрапе (районе). Некоторые из них топят дома дровами, навозом, а некоторые устанавливают в жилищах печи, которые топятся соляркой. Но после этого в них остается сажа и неприятный запах.

При этом, у многих жителей нет средств для отопления своих домов не то что соляркой и дровами, а даже навозом. А ведь в эти дни температура воздуха в регионе по ночам опускается ниже 0 градусов. В связи с этим дети часто болеют, но у многих нет средств и на покупку лекарств. Им приходится продавать домашний скот и покупать лекарства. То есть, они лишаются источника дохода, так как зарабатывают на жизнь, продавая коровье молоко. При этом, как сообщает Радио Свобода, в селах есть система газоснабжения, но газ в дома практически не поступает. Проблемы с отоплением испытывают жители и других регионов Туркменистана.

С другой стороны, продолжается рост цен на важные продовольственные товары. Перед государственными магазинами возникают большие очереди за «пайком муки», очень часто среди стоящих в очередях возникают ссоры и потасовки, которые приходится устранять с привлечением полиции.

Из-за того, что в частных магазинах цена муки высокая, туркменистанцы выстраиваются в очереди перед государственными магазинами, чтобы купить 50-килограммовые мешки муки за 50 манатов.

Примечательно, что в то время как в Туркменистане наблюдается дефицит и дороговизна продовольственных товаров, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поручил чиновникам от торговли искать пути экспортирования «излишков продовольствия».

Кроме того, в международном аэропорту Ашхабада продолжается практика массового снятия с рейсов граждан Туркменистана, желающих уехать за пределы страны для учебы или на заработки. В основном не допускают пассажиров на самолеты, осуществляющие рейсы в Стамбул. Компания Туркменские авиалинии с понедельника по пятницу осуществляет по два рейса в день в Стамбул. И в эти дни с каждого рейса в среднем снимают по 20-30 человек. Туркменские власти не дают внятных объяснений причин, почему пассажиров не допускают на самолеты. Но как рассказали некоторые работники аэропорта, это может быть связано с тем, что в последние несколько месяцев заметно увеличилось количество желающих уехать за рубеж. Представители властей в аэропорту под любым предлогом, без всяких объяснений причин, пытаются препятствовать этому. Некоторые люди пытаются возразить, некоторые женщины начинают плакать, но им отвечают — «не положено». Им говорят обращаться в миграционную службу по месту жительства и требовать объяснений там.

Тем временем, есть случаи, когда некоторые работники миграционной или таможенной службы берут взятку в 2-3 тысячи долларов и способствуют свободному проходу граждан на свои рейсы.

В последние годы из-за экономических трудностей, безработицы и дороговизны продовольствия туркменистанцы массово пытаются уехать за пределы страны с целью заработка.

А отказу в разрешении на выезд подвергаются в первую очередь женщины до 35 лет, мужчины до 40 лет, студенты зарубежных вузов и не отслужившая в армии молодежь.

Как утверждают источники Радио Свобода в Туркменистане, за последние 10 лет за пределы страны выехало более 1 миллиона 879 тысяч человек. При этом власти Туркменистана более 10 лет не публикуют официальную статистику, в том числе данные по численности населения.

Интересно, что все эти напасти, с которыми вынуждены ежедневно сталкиваться рядовые жители Туркмении, почему-то не очень трогают представителей всемирно известных правозащитных организаций. Чем это объяснить, непонятно. В том же соседнем с Туркменистаном Иране и экономическое положение населения получше, и с демократическими свободами все же полегче, но вот к ситуации в этой стране внимание правозащитников повышенное, а Туркмению они как будто вообще не замечают. Странно, согласитесь.