Резолюция по украинским заключенным и правозащитникам в России была одобрена евродепутатами

Резолюция об украинских заключенных в российских тюрьмах, а также экологах и правозащитниках в России была одобрена на заседании Европарламента в четверг. За ее принятие проголосовали 458 депутатов, против — 80, воздержались — 89, сообщает ТАСС.

В первую очередь, авторы резолюции призывают к освобождению и возвращению на родину «незаконно и произвольно помещенных под стражу украинских граждан». В списке значатся 130 человек, в том числе 24 моряка с украинских судов, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Отдельно в резолюции выражается озабоченность «большим количеством украинцев, осужденных за шпионаж».

Также в резолюции содержатся призывы к прекращению «преследования экологов и правозащитников», отмене закона об «иностранных агентах» и выполнению рекомендаций Венецианской комиссии Совета Европы по данному вопросу, а также публикации полного списка заключенных на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).