Резолюция о прекращении огня в Идлибе будет рассмотрена в Совбезе ООН

СБ ООН рассмотрит в четверг проект резолюции о прекращении огня на северо-западе Сирии, представленный Бельгией, Германией и Кувейтом, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

«Бельгия, Германия и Кувейт планируют завтра инициировать голосование», — сказал источник.

По его словам, авторы резолюции пытались учесть озабоченности всех членов СБ и отразить их в тексте. Собеседник пояснил, что есть различие взглядов по резолюции, в частности, между Россией и США. «Бельгия, Германия и Кувейт находятся посередине и пытаются найти компромисс, приемлемый для всех», — сказал он.

«Это чисто гуманитарный текст, он не политический. Он нацелен только на оказание помощи народу Идлиба, северо-западной Сирии», — заявил источник.