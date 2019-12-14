Резиденцию Саакашвили в Грузии продали за $2,7 млн

Грузинские власти в рамках проекта «100 инвестиционных предложений для бизнеса» продали за 7,5 млн лари ($2,7 млн) на аукционе резиденцию, принадлежащую экс-президенту Михаилу Саакашвили, передает ТАСС со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Натию Турнаву.

Уточняется, что резиденция располагается в поселке Местия в высокогорном регионе Сванети. Она была построена в 2011 году.

Также отмечается, что не известно, успел ли воспользоваться резиденцией Саакашвили, так как в 2012 году его партия потерпела поражение на парламентских выборах, а через год у него истек срок президентских полномочий.

По словам Турнавы, проект «100 инвестиционных предложений для бизнеса» является очень успешным. Приватизация ведется высокими темпами.

Он рассказал, что теперь владельцем президентской резиденции является частная компания «Аигвинис сахли», которая после оформления соглашения с государством в течение 42 месяцев должна открыть там гостиницу.