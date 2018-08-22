Режиссер Дэнни Бойл отказался от участия в съемках фильма «Бонд 25»

Режиссер Дэнни Бойл больше не будет принимать участие в съемках картины «Бонд 25», сообщили продюсеры фильма и его главная звезда Дэниел Крэйг.

«Сегодня Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крэйг объявили, что Дэнни Бойл решил больше не участвовать в съемках фильма «Бонд 25″ из-за творческих расхождений», — сообщается на официальной странице Бондианы в Twitter.

Кинокартина должна выйти на экраны 8 ноября 2019 года, съемки начались в декабре текущего года. Британский режиссер Дэнни Бойл снимал фильмы «На игле», «Пляж», «Миллионер из трущоб», «127 часов» и другие.

 

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| 2018-08-22T08:28:55+00:00 22 августа 2018, 11:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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