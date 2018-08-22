Режиссер Дэнни Бойл отказался от участия в съемках фильма «Бонд 25»

Режиссер Дэнни Бойл больше не будет принимать участие в съемках картины «Бонд 25», сообщили продюсеры фильма и его главная звезда Дэниел Крэйг.

«Сегодня Майкл Дж. Уилсон, Барбара Брокколи и Дэниел Крэйг объявили, что Дэнни Бойл решил больше не участвовать в съемках фильма «Бонд 25″ из-за творческих расхождений», — сообщается на официальной странице Бондианы в Twitter.

Кинокартина должна выйти на экраны 8 ноября 2019 года, съемки начались в декабре текущего года. Британский режиссер Дэнни Бойл снимал фильмы «На игле», «Пляж», «Миллионер из трущоб», «127 часов» и другие.

Премьера первого фильма Бондианы «Доктор Ноу» (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан, последним Бондом стал Дэниел Крэйг.

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