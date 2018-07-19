«Режим Асада и Иран не собираются останавливаться на достигнутом», — Кирилл Семенов

Теперь, чтобы «выбить» Иран из Сирии, нужно сменить режим Асада, заявил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Кирилл Семенов, комментируя «Зеркало» ситуацию в Сирии и соглашения Путина и Трампа по этой стране.

«В Сирии еще 6 июля было достигнуто соглашение о перемирии, но это касается только провинции Дераа, а провинция Кунейтра пока не входит в это соглашение. Соответственно, территория, на которую распространяется перемирие, разделяется на три части, одна из которых полностью уходит под контроль режима Асада, другая — это где будут находиться правительственные войска и не разоруженная оппозиция и третья часть, это где будет находиться оппозиция, не будет сил Асада, но будет российская военная полиция», — отметил эксперт.

По его словам, принятие отдельных договоренностей по территории Кунейтра, которая граничит с Израилем, связано с тем, что там находится демилитаризованная зона. «Они сейчас не хотят обострения отношений с Израилем, и, поэтому, в отношении провинции Кунейтра будет принято отдельное соглашение».

Говоря о встрече Путина и Трампа, эксперт сказал, что там не было никаких отдельных заявлений по Сирии, кроме того, что стороны должны вернуться к соглашению 1974 года, которое как раз и касается разграничений на Голанских высотах.

«Видимо речь идет о том, что тут должна остаться демилитаризованная зона, и не должны находиться какие-то иностранные вооруженные формирования, однако, каких-то конкретных соглашений по Сирии принято не было», — сказал он.

Аналитик также добавил, что Иран в Сирии настолько укоренился, что единственный способ вывести Дамаск из- под влияния Тегерана – это сменить режим Асада, так как этот режим является проводником политики Ирана в Сирии.

«Поэтому по Сирии сложно говорить о каких-то конкретных договоренностях между Вашингтоном и Москвой, но в этом направлении явно ведется какая-то работа. Видимо идут какие-то закулисные договоренности касаемо присутствия Ирана на юге Сирии. Чтобы иранские или проиранские группировки такие как «Хезболла» хотя бы были отведены от израильских границ.

Надо понимать, что режим Асада, Иран и «Хезболла» — это одно целое, и российская военная полиция не может каким-то образом воспрепятствовать этому. Это не Россия выдавила Иран и «Хезболлу» с юга Сирии, а они сами решили не идти на рожон, но все равно они могут обозначить свое присутствие, тем более, что большинство группировок уже входят в состав сирийской Армии, например как «Абульфаз Аббас» в составе пятой республиканской гвардии, либо «Имам Хусейн» в составе четвертой дивизии и так далее», — подчеркивает аналитик.

Говоря о зоне деэскалации в Идлибе, которая находится под контролем Турции, эксперт отметил, что ожидается атака правительственных войск в эту провинцию.

«Ожидается атака правительственных войск в провинции Идлиб, несмотря на то, что зона деэскалации Идлиб должна была превратиться в зону полного прекращения огня в ближайшее время, но режим Асада и Иран не собираются останавливаться на достигнутом. В их задачу входит вернуть все территории Сирии под контроль сирийского режима.

Причем там есть два повода – это наличие группировки Хаят-Тахрир-аш-Шам (экс Нусра) и наличие в пригородах Идлиба шиитских поселков Фруа и Кафрая, которые находятся там в полном окружении с 2015 года. Поэтому для Ирана это принципиальный вопрос воссоединить их с остальной частью Сирии», — считает он.

Эксперт также сказал, впоследствии в эти операции может быть вынужденно вовлечена и Россия.

«Кстати Эрдоган звонил Путину и говорил, что если в Идлибе начнется какая-то военная операция, то Турция выйдет из Астанинского формата – это означает, что Анкара может начать полномасштабную поддержку оппозиции. Как мы знаем, поражение оппозиции на других территориях было связано с тем, что у них была нехватка нужной поддержки и военных снарядов. В таком случае ситуация в Сирии может опять поменяться», — резюмировал он.

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