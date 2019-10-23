Революция или эволюция: о чем говорит опыт Украины?

Какие перемены лучше — происходящие эволюционным или революционным путем? Поиск ответа на этот вопрос ведется давно. Я предлагаю свой взор обратить на Украину. В этой прекрасной и потенциально очень богатой стране уже дважды происходили революции. Каковы же, на выходе, итоги этих революционных преобразований? Просто перечисляю факты.

К примеру, покупательная способность в Украине остается самой низкой в Европе. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании GfK. Исследование GfK учитывает номинальные показатели без поправок на инфляцию. Исследователи рассчитывали доход на душу населения после уплаты налогов и обязательных платежей и с учетом субсидий и других выплат. Говоря конкретнее, после уплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро на человека в год, тогда как украинцы — всего 1830 евро. Это в 37 раз меньше, чем в среднем тратит житель Лихтенштейна — лидера рейтинга.

Понятно, что есть куча объективных и субъективных причин столь резкого падения уровня покупательской способности населения в Украине. Но я сейчас говорю не о том. Речь о том, что дважды на протяжении своей новейшей истории эта страна жила в ожидании того, что революционные перемены в итоге приведут к резкому росту доходов населения, к улучшению их жизни. И не случайно, что в обоих революционных случаях, провозглашался лозунг: Украина — это Европа». Да, подразумевалась в первую очередь приверженность Украины идеалам европейской демократии. Но в то же время, немалая часть рядовых участников революций в этой стране надеялись на приближение своих стандартов жизни к европейским. Этого не произошло.

При этом, как с грустью констатирует в своем блоге экс-депутат ВР Борислав Береза, Украина — страна с активно стареющим населением. Он указывает на то, что в Украине количество пенсионеров растет, а работающих пропорционально не увеличивается. «На данный момент 10 работающих содержат больше 11 пенсионеров. Связано это с тем, что, по оценкам ПФ, 25% украинцев работают неофициально. Из 20 миллионов трудоспособных украинцев работают только 16 миллионов, а ЕСВ, который пополняет ПФ, платят только 10,1 миллиона человек. Остальные – аграрии, работники сферы услуг и т.д. – имеют право не платить и активно этим правом пользуются. По подсчетам Института демографии, в 2050-м в Украине соотношение работающих к пенсионерам будет 10 к 15»,- сетует Б. Береза.

Он же указывает на то, что из Украины уезжает молодёжь и квалифицированные работники. «Отток не уменьшается и уже в ближайшие несколько лет нас ждет дефицит рабочей силы, который надо думать, как удовлетворить. Вариантов не так уж и много. И на фоне всего этого нация стареет и вымирает. Средняя продолжительность жизни мужчины в Украине почти на десять лет меньше, чем женщины. А если добавить к этому, что риск для украинца умереть в возрасте до 60 лет – 40%, в то время как в Швейцарии не доживают до 60 лет всего 8% мужчин, то появляется понимание, что ситуация катастрофическая и ее необходимо менять. Срочно»,- резюмирует экс-депутат ВР.

При этом, в Украине так и не устранена критическая зависимость этой страны от олигархов. Меняются только имена тех, кто имеет на данный момент наибольшие возможности для влияния в стране. К примеру, в период президентства Виктора Януковича безусловным главным олигархом в Украине, по объему капиталов и влиятельности, был Ринат Ахметов. Сейчас же, как указывает политолог Виктор Бобыренко, создался своеобразный триумвират: Пинчук, Коломойский и Зеленский. Пинчук и Коломойский, напомню, это олигархи. Причем, ранее жестко конфликтовавшие. Теперь же они партнеры. А рядовые украинцы? Они не получили в результате двух революций ожидаемого существенного улучшения жизни. Наоборот, они получили беспрецедентный рост тарифов на электроэнергию и газ, рост безработицы, что в итоге вынуждает миллионы граждан этой прекрасной страны трудиться ныне в Польше, Чехии, странах Прибалтики. И вот этот украинский опыт очень желательно изучить всем тем, кто кричит о необходимости радикальных и революционных перемен в Азербайджане.