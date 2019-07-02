Реванш «второго эшелона»: обещания Владимира Зеленского и реальность

Перед нами разворачивается очень интересная и поучительная история о том, как быстро можно растерять огромный кредит доверия подавляющего большинства своих сограждан. Речь идет об Украине и ее новом президенте Владимире Зеленском, который победил на выборах главы государства. За него проголосовали более 70% участвовавших в голосовании граждан страны. Да, огромный процент этих людей отдали свои голоса не столько за Зеленского, сколько против предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Но, сейчас уже происходят процессы, которые шокируют очень многих экспертов, журналистов и рядовых граждан Украины.

Итак, во время предвыборной кампании Зеленский уверял, что не допустит кумовства при назначении на государственные посты. Но, став президентом Украины, он принялся назначать на ключевые должности своих бизнес-партнеров, друзей. Причем, это и не скрывается уже. Приведу конкретный пример. На днях вице-премьер Павел Розенко обнародовал список первых восьми кандидатов в губернаторы, которых Владимир Зеленский предложил Кабинету министров на согласование.

Так вот Андрей Андрейчиков, который станет главой Одесской ОГА, оказался бизнес-партнером президента Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава его офиса Андрей Богдан в интервью РБК-Украина. «Одесский – это какой-то коллега Владимира Александровича. Было несколько вариантов, но этот самый подходящий», — ответил Богдан. По его словам, Андрейчиков и Зеленский пересекались «в каком-то бизнесе».

И тут будет уместно указать на прошлое господина Андрейчикова. Вот, что о нем написал в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ, один из самых авторитетных журналистов в Украине Юрий Бутусов. «Продавец металлолома в оккупированное РФ Приднестровье Андрей Андрейчиков назначен главой Одесской облгосадминистрации. Представитель одного из самых криминализированных видов бизнеса, о котором почти нет упоминаний в интернете, признан «новым лицом». Можно очень критично относиться к его предшественнику Максиму Степанову, но следует отметить, что раньше появление дельцов такого калибра в облгосадминистрации даже на должности заведующего столовой привело бы к скандалу. А теперь Андрейчиков станет хозяином ОГА», — подчеркивает журналист.

Он задается вопросом, как объяснить такое назначение главой администрации ключевой области, где сосредоточены интересы экспортно-импортной мафии в портах, где граница с криминальным Приднестровьем, где масса социальных проблем. «А где прочитать про реформаторские планы Андрейчикова? Про борьбу с коррупцией и взятками среди чиновников, особенно интересно. «Новые лица» с такими назначениями могут скоро превратиться в ругательный мем типа «любих друзів». Испортить хорошую идею легче всего доведением ее до абсурда», — резюмирует Бутусов.

Идем далее. Заместителем временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова назначен генерал-майор Анатолий Калюжняк, который во времена Виктора Януковича занимал должность заместителя начальника ГУ «К» СБУ. Как уже написал известный общественный деятель Карл Волох, Калюжняк является подписавшим план Бумеранг по штурму Майдана. «Впрочем, не могу исключить, что именно благодаря этому он и был сейчас назначен зампредом СБУ»,- констатирует Волох.

Но тут имеет смысл также добавить, что Калюжняк подпадает под действие закона о люстрации. Об этом сообщает «Слідство.Інфо», Причем, пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская подтвердила это журналистам. Аналогичную должность в СБУ Калюжняк занимал в 2010-2013 гг., генеральское звание получил от Януковича незадолго до Революции Достоинства. После Майдана Калюжняк уволился и работал помощником народного депутата.

Как заявила в комментарии журналистам экс-глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко, Калюжняк не может занимать государственные должности, так как подпадает под закон «Об очистке власти». Но, тем не менее, он ее уже занимает. Вот вам и обещанные Зеленским «новые лица».

Их число может вырасти за счет депутатов Верховной Рады. И тут важно напомнить, что базовой областью в западном регионе для команды Владимира Зелинского считается Волынь, где во втором туре он получил больше 63% голосов избирателей. Так вот высокий результат Зеленского на Волыни связывают с влиянием давнего соратника Игоря Коломойского по бизнесу — экс-главы Одесской обладминистрации в 2014-2015 годах, а нынче председателем Волынского областного совета Игорем Палицей. И вот теперь, в ВР могут зайти ставленники Палицы из самых разных партий.

И еще. Актер студии «95 квартал» Юрий Корявченков, более известный как Юзик, также баллотируется в ВР по мажоритарному округу в Кривом Роге от политсилы «Слуга народа». Он, кстати, противостоит азербайджанцу Рамзи Рзаеву — прекрасно известному в Кривом Роге помощью украинской армии, уважаемому кандидату. В штабе партии уже заявили, что Корявченков является «эффективным менеджером и политическим лидером». Это так говорят о том, кто изображал эпизодические роли в концертах «95 квартала», играя, к примеру, шофера бывшего президента Украины.

Вот так вот новая власть трудоустраивает своих людей. Случайно ли все это? Вовсе нет. И наиболее точный ответ на причины происходящего дал самый, пожалуй, известный украинский журналист Виталий Портников. «Естественным образом сложилось так, что в нашей стране есть две управленческих элиты, которые сформированы во времена Леонида Кучмы – условная «помаранчевая» и условная «бело-голубая», элита Ющенко и элита Януковича, элита проукраинская и элита малороссийская»,- пишет он.

По мнению Портникова, поражение Петра Порошенко (и, кстати, не только одного его, но и Юлии Тимошенко, и других политиков национал-демократического лагеря) на президентских выборах означает простую вещь, которую избиратель может не понимать и не замечать, но которая от этого никуда не девается – смену управленцев одного лагеря управленцами другого, возвращение к власти элиты Януковича. Просто не первого ее эшелона – первый эшелон либо в Москве, либо в «Оппозиционной платформе», либо в «Оппозиционном блоке». Причем, добавлю, все это произошло в результате честных, демократических выборов, с согласия подавляющего большинства украинцев, многие из которых, видя происходящее, начинают понимать ошибочность своего выбора. Но уже поздно, поезд ушел…