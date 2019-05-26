Reuters узнал о поставках оружия Турцией сирийским повстанцам

Турция снабдила новой партией оружия сирийских повстанцев для отражения нападений правительственных войск, поддерживаемых Россией, сообщил Reuters со ссылкой на источники среди высокопоставленных представителей оппозиции и повстанцев.

По данным источников, Анкара нарастила поставки после того, как не смогла убедить Россию на недавних встречах совместной рабочей группы, что ей следует прекратить свою эскалацию, чтобы предотвратить основной приток беженцев в Турцию. Один из командиров повстанцев рассказал, что Турция готова сохранить свое влияние на северо-западе Сирии, где усилила свое присутствие на военных базах, которые были созданы в рамках соглашения о деэскалации с Россией. Агентство не смогло взять комментарий у турецких властей, пишет kommersant.ru.

Один из высокопоставленных представителей оппозиции рассказал, что Турция поставила, в частности «десятки бронированных машин», ракетные пусковые установки «Град», противотанковые управляемые ракеты и ракета TOW.

Источники не рассказали, о какой именно встрече рабочей группы идет речь. Отметим, что 13 мая президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры с акцентом на обстановку в идлибской зоне деэскалации в связи с участившимися нарушениями радикальными вооруженными формированиями режима прекращения боевых действий. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.