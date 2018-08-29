Reuters: Трамп отказался от сокращения зарубежной помощи

Президент США Дональд Трамп отказался от планов резкого урезания программы помощи зарубежным государствам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации.

По данным агентства, 16 августа Белый дом попросил Госдепартамент и Агентство США по международному развитию предоставить всю информацию по возможным мерам для резкого сокращения иностранной помощи. С начала своего президентского срока Трамп, напоминает Reuters, руководствовался принципом «Америка в первую очередь», его администрация неоднократно настаивала на сокращении оказываемой иностранным государствам помощи.

Поводом для отказа от этих планов стала позиция Конгресса, в котором не согласны с урезанием финансирования, уточняет агентство. По его данным, Агентство США по международному развитию рассматривало сумму в $3,5 млрд.

24 августа власти США по указанию президента Трампа отменили выделение Палестине помощи на сумму $200 млн. По данным Госдепартамента, эти средства будут потрачены на другие, «более приоритетные проекты». Также уточняется, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение ХАМАС «ставит под угрозу жизнь людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию».

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