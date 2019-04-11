Reuters: страны ЕС согласились начать официальные торговые переговоры с США

Страны-члены Евросоюза приняли в четверг мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном. Как передает ТАСС, об этом в четверг со ссылкой на источник в ЕС сообщило агентство Reuters.

По его данным, на переговорах речь пойдет о возможности снижения пошлин на промышленные товары и упрощения европейским компаниям выполнения стандартов США.

1 июня США ввели пошлины на импортируемую из Канады, Мексики и стран ЕС продукцию из стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС, в частности, начал разбирательство в ВТО и с 22 июня ввел 25-процентные пошлины на ряд видов американской металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, суммарный объем экспорта которой составляет €2,8 млрд в год. Президент США также заявлял, что Вашингтон введет пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС, если Евросоюз не ликвидирует торговые барьеры в отношении американских компаний.

| 2019-04-11T19:00:19+00:00 12 апреля 2019, 03:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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