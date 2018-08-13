Reuters: сайты одной трети кандидатов в конгресс США уязвимы для кибератак

У троих из десяти кандидатов в палату представителей США на промежуточных ноябрьских выборах имеются серьезные проблемы в уязвимости официальных веб-сайтов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на независимых исследователей.

Группа из четырех независимых исследователей во главе с бывшим экспертом по стандартам и технологической безопасности Джошуа Франклином пришла к выводу, что веб-сайты почти одной трети кандидатов в палату представителей США уязвимы для кибератак. Используя автоматическую систему и тестовые программы, эксперты выявили несколько потенциальных уязвимостей, которыми могут воспользоваться хакеры.

В частности, это проблемы с цифровыми сертификатами, которые используются для проверки безопасного соединения с пользователями, рассказал Франклин, пишет gazeta.ru.

При этом информация об уязвимости для хакеров появилась накануне промежуточных выборов после того, как демократы потратили больше года на поддержку киберзащиты партии на государственном уровне.

Официальные лица из Национального комитета Демократической партии США сообщили Reuters, что они полностью восстановили компьютерную сеть партии, включая системы электронной почты и базы данных, чтобы предотвратить повторение ситуации 2016 года, когда были взломаны учетные записи, а затем украдены данные демократов.

Ранее кандидат в конгресс США от Демократической партии Табита Иснер обвинила «российских хакеров» в атаках на свой сайт.

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