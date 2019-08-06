Reuters: КНДР похитила с помощью кибератак $2 млрд для военных программ

КНДР похитила около $2 млрд для финансирования своих программ по созданию оружия массового поражения с помощью кибератак на банки и биржи криптовалют. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад независимых экспертов для Совета Безопасности ООН.

«КНДР использовала киберпространство для изощренных атак с целью хищения средств из финансовых учреждений и бирж криптовалют для получения дохода», — цитирует агентство заявление экспертов. В докладе сообщается, что таких атак было не менее 35. От них пострадали по меньшей мере 17 стран.

По данным Reuters, в докладе сообщается, что собранные деньги были использованы для поддержки программ оружия массового поражения. Эксперты также подчеркнули, что КНДР «продолжает нарушать санкции ООН, незаконно переправляя грузы с одного судна на другое, а также закупая средства, связанные с оружием массового поражения, и предметы роскоши».

Посольство КНДР в США не ответило на просьбу прокомментировать доклад, информирует агентство.

Пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус дала агентству Reuters комментарий, в котором заявила, что Соединенные Штаты призывают принять меры в отношении КНДР с целью прекратить «злонамеренную деятельность в сетевом пространстве», проводимую Пхеньяном.

Во вторник Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея объявил, что КНДР провела очередной запуск двух неопознанных снарядов с восточного побережья в сторону Японского моря. По мнению южнокорейский военных, Пхеньян в очередной раз провел испытание новых баллистических ракет малой дальности. В ночь на 2 августа КНДР, в частности, проводила испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами.(ТАСС)