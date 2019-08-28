Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао

Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Чиновник из военного ведомства, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что американский эсминец должен был войти в порт в воскресенье, но Пекин заранее ответил отказом.

По его словам, американские военные корабли ранее неоднократно заходили в китайские порты: последний раз это было в 2017 году, при этом непосредственно в порт Циндао в 2016 году заходил ракетный эсминец ВМС США Benfold.