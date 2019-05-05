Reuters: Иран использует «серый рынок» для преодоления последствий нефтяных санкций США

Заместитель министра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния заявил, что Тегеран мобилизует все ресурсы, в том числе использует «серый рынок» для продажи нефти, с целью преодоления последствий от введенных США антииранских санкций. Как передает ТАСС, об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters.

Заманиния не уточнил, что имеет в виду под «серым рынком», однако назвал подобную торговлю «не мошенничеством, а ответом на санкции, которые ИРИ считает несправедливыми и незаконными».

«Мы мобилизовали все ресурсы нашей страны, осуществляется продажа нефти на «сером рынке», — сказал он.

Комментируя последствия введения Вашингтоном антииранских санкций, а также отмены президентом США Дональдом Трампом продления исключений из них, заместитель министра нефти указал на необходимость срочного принятия мер в сфере экономики. «Нам потребуется принятие серьезных решений по финансовому и экономическому регулированию, и правительство работает над этим», — отметил он.