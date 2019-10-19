Республикацы раскритиковали решение о выводе войск США из Сирии

Лидер республиканцев в сенате Митчел Макконнелл прокомментировал вывод войск США из Сирии. Об этом сообщает Washington Post.

Он назвал данное решение стратегической ошибкой, которая может поставить под угрозу безопасность страны.

Макконнелл отметил, что вывод американских войск «воодушевит врагов и ослабит важные альянсы».

Кроме того, представитель Республиканской партии напомнил о выводе войск из из Ирака во время президентского срока экс-главы США Барака Обамы, что, по его мнению, способствовало возникновению террористической группировки ИГ.

| 2019-10-19T11:06:09+00:00 19 октября 2019, 11:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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