Республиканцы «вступились» за переводчицу

Республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса заблокировали попытку демократов вызвать переводчицу президента США Дональда Трампа, чтобы допросить ее о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил член комитета демократ Адам Шифф.

«Мы (с членом Палаты представителей.— “Ъ”) Эриком Суолвеллом хотели направить американской переводчице на саммите повестку на допрос в комитет по разведке. Она — единственный свидетель встречи Трампа и Путина. Это беспрецедентные меры, но действия Трампа требуют именно их. Республиканцы проголосовали против»,— написал он в Twitter.

«Мы должны знать, не заключил ли Дональд Трамп, неоднократно занимавший сторону Путина, каких-либо тайных сделок и не подвергал ли риску национальные секреты»,— написал в Twitter Эрик Суолвелл. Об этом сообщает «Ъ«.

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