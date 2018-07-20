Республиканцы «вступились» за переводчицу

Республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса заблокировали попытку демократов вызвать переводчицу президента США Дональда Трампа, чтобы допросить ее о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил член комитета демократ Адам Шифф.

«Мы (с членом Палаты представителей.— “Ъ”) Эриком Суолвеллом хотели направить американской переводчице на саммите повестку на допрос в комитет по разведке. Она — единственный свидетель встречи Трампа и Путина. Это беспрецедентные меры, но действия Трампа требуют именно их. Республиканцы проголосовали против»,— написал он в Twitter.

«Мы должны знать, не заключил ли Дональд Трамп, неоднократно занимавший сторону Путина, каких-либо тайных сделок и не подвергал ли риску национальные секреты»,— написал в Twitter Эрик Суолвелл. Об этом сообщает «Ъ«.

50 просмотров
| 2018-07-20T03:11:38+00:00 20 июля 2018, 08:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss