Республиканцы Грузии поддержали Вашадзе

Республиканская партия Грузии решила поддержать во втором туре президентских выборов кандидата от объединенной оппозиционной «Сила в единстве» Григола Вашадзе, заявил лидер партии Леван Бердзенишвили, сообщает РИА Новости.

За должность президента Грузии 28 октября боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта», набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.

«Мы пришли, чтобы выразить поддержку Григолу Вашадзе в президентских выборах. Кроме этого, мы обсудили вопросы, которые касаются совместных интересов», — заявил Бердзенишвили.

Он так же выразил уверенность в том, что Вашадзе победит во втором туре выборов президента.

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| 2018-11-02T16:46:51+00:00 2 ноября 2018, 19:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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