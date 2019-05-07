Решение ЦИК Турции по отмене результатов выборов в Стамбуле ЕС считает неприемлемым

Согласно совместному заявлению представителя Евросоюз по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Хана, ЕС считает решение Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции об отмене результатов выборов мэра в Стамбуле и проведении повторного голосования противоречащим самой идее демократического избирательного процесса.

Напомним, что ранее в понедельник турецкий ЦИК принял решение отменить результаты выборов в Стамбуле, на которых потерпел поражение экс-премьер Бинали Йылдырым — кандидат от возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР). ЦИК сообщил, что сертификат о признании мэром кандидата от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрема Имамоглу будет отозван, указывает ТАСС.

Как отмечается в заявлении представителей ЕС, решение турецкого ЦИК об отмене результатов выборов является политизированным и «противоречит ключевой цели демократического избирательного процесса, заключающейся в признании народной воли». Кроме того, такой шаг «подрывает избирательный процесс, приверженность которому турецкий народ продемонстрировал, отдав свои голоса при очень большой явке, а также нарушает обязательства Турции как члена Совета Европы», указано в заявлении.

В ЕС отметили, что работа турецкого избиркома должна осуществляться в независимой и транспарентной манере в соответствии с международными нормами. Могерини и Хан также выразили надежду, что Турция позволит международным наблюдателям следить за проведением повторных выборов.

Новые муниципальные выборы в Стамбуле пройдут 23 июня. МИД Турции выступил с заявлением, в котором отверг любую критику в связи с данным решением и призвал уважать его.