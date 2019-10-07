Решение Трампа о выводе войск с северо-востока Сирии Пелоси назвала безрассудным

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в понедельник назвала безрассудным и вызывающим беспокойство решение американского президента Дональда Трампа о выводе войск с северо-востока Сирии.

«Решение президента вывести американские силы из Северной Сирии является очень тревожным развитием событий, оно предает наших курдских союзников — важных партнеров в нашей миссии по уничтожению ИГ. Что бы ни говорил президент, ИГ все еще представляет серьезную угрозу. Это безрассудное, неправильное решение подрывает усилия наших смелых военнослужащих и союзников, направленные на то, чтобы положить конец тирании ИГ», — говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

Спикер призвала Трампа пересмотреть это «опасное решение». «В очередной раз президент Трамп покидает союзника в глупой попытке успокоить авторитарного правителя. Это решение представляет ужасную угрозу для региональной безопасности и стабильности и посылает Ирану и России, а также нашим союзникам опасный сигнал о том, что США больше не являются надежным партнером [для тех, кого поддерживали в сирийском конфликте]», — подчеркнула Пелоси.