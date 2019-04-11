Решение президента Франции ничего не значит для Турции

МИД Турции решительно осудил указ президента Франции Эмманюэля Макрона об объявлении 24 апреля «днем памяти жертв» так называемого «геноцида армян».

«Позиция Франции по Турции, далекая от принципов дружбы, несомненно, отрицательно повлияет на турецко-французские связи», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

«Макрон вновь занимается популизмом, пытаясь выполнить обещания, данные армянам во время предвыборной кампании. Предлагаю Макрону обратиться к темному прошлому Франции. Со времени геноцида в Руанде прошло 25 лет», — написал Чавушоглу.

Глава МИД Турции заявил, что решение президента Франции по событиям 1915 года ничего не значит для Турции.

Анкара предпримет необходимые шаги по данному вопросу, пообещал Мевлют Чавушоглу.