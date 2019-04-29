Решение по иранской нефти не отразится на торговых переговорах с Китаем

Госсекретарь США Майк Помпео заявляет, что решение Вашингтона отменить исключения по санкциям на иранскую нефть для Китая не окажет негативного воздействия на торговые переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира, сообщает Голос Америки.

«Мы множество раз обсуждали этот вопрос с Китаем. Я убежден, что торговые переговоры будут продолжаться в естественном режиме», – сказал Помпео в понедельник.

Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти.

Помпео добавил, что США примут меры, чтобы удостовериться, что на мировом рынке сохранится необходимый объем поставок.

В прошлый понедельник Вашингтон объявил об отмене исключений из санкционного режима для стран, импортирующих иранскую нефть, в числе которых Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Турция. После этого Италия, Греция и Тайвань прекратили импортировать нефть из Ирана.