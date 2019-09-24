Решение относительно Адиля Исмаилова аннулировано Коллегией адвокатов

Аннулировано решение о приостановлении на год адвокатской деятельности Адиля Исмаилова.

Как сообщает Report, об этом Адиль Исмаилов написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня Президиум Коллегии адвокатов аннулировал собственное решение от 9 сентября 2019 года о прекращении на год моей адвокатской деятельности», — написал А.Исмаилов.

Отметим, что на заседании Президиума Коллегии адвокатов 9 сентября было принято решение приостановить в рамках дисциплинарного производства адвокатскую деятельность Адиля Исмаилова сроком на один год.

Адвокат был наказан из-за жалобы коллег. В жалобе отмечалось об использовании Адилем Исмаиловым в соцсети оскорбительных выражений в адрес членов Коллегии адвокатов.

| 2019-09-24T19:24:46+00:00 24 сентября 2019, 21:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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