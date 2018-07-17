Решение об административном проступке будет размещаться в течение одного дня в электронном кабинете водителя

В случае, если электронное решение и его приложение в связи с административным штрафом (фото или видео-материалы) в течение одного дня со времени совершения административного проступка не будет размещено в электронном кабинете, созданном на информационном ресурсе для каждого пользователя транспортного средства, лицо не сможет быть привлечено к административной ответственности.

Как сообщает АПА, этот пункт нашел отражение в законе «Об изменениях в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики», вступившим в силу согласно указу, подписанному президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно действующему Кодексу, при уклонении лица, совершившего административный проступок, срок приостанавливается. В таком случае течение срока возобновляется с момента выявления этого лица. Но по истечении двух лет со времени совершения административного проступка, скрывающееся лицо не может привлекаться к административной ответственности. Согласно изменениям, этот срок снижен до одного года.

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