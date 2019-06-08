Решение о вступлении SOCAR в проект Антипинского НПЗ будет принято в кратчайшие сроки

Решение о вступлении Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR)) в проект Антипинского НПЗ (Тюменская область, Россия) в качестве инвестора будет принято в кратчайшие сроки.

Об этом в Санкт-Петербурге заявил российскому бюро Report гендиректор SOCAR Rus, дочерней компании SOCAR в России, Фарид Джафаров.

По его словам, в настоящее время SOCAR участвует в качестве институционального партнера, в настоящее время проводится процедура оценки проекта: «Решение будет принято в кратчайшие сроки».

Напомним, что, по информации Сбербанка, компания ООО «СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС» приобрела 80% акций Антипинского НПЗ. Ее участниками являются группа инвесторов и ПАО Сбербанк.

Таким образом, совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ. Ключевыми задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты.

Проект поддерживается SOCAR, которая обеспечивает институциональную экспертизу и операционное управление.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод — российский частный нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Тюменской области. В 2016 году согласно рейтингу Forbes предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.

Как утверждается на сайте НПЗ, мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год, качество выпускаемого дизельного топлива соответствует стандарту «Евро-5». В 2016 году после ввода в эксплуатацию установки глубокой переработки мазута глубина переработки достигла 98%.