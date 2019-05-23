Решение о переводе дела Кочаряна в КС было обжаловано Генпрокуратурой Армении

Генеральная прокуратура Армении обжаловала решение суда первой инстанции о приостановлении и переводе дела экс-президента Роберта Кочаряна в Конституционный суд.

«Мы обжаловали как приостановление производства по делу, так и его направление в Конституционный суд», — сообщила в четверг РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье «свержение конституционного строя». Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров карабахских сепаратистов.