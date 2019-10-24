Решение о лишении Атамбаева статуса экс-президента является окончательным

Принятое парламентом Кыргызстана решение о лишении бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента является законным. Такое решение было принято в четверг в ходе заседания Конституционной палаты (КП) Верховного суда республики, сообщили ТАСС в аппарате данного ведомства.

«Члены Конституционной палаты пришли к выводу, что во время принятия парламентом данного постановления положения конституции нарушены не были», — заявил представитель КП. По его словам, данное решение является «окончательным и обжалованию не подлежит».

| 2019-10-24T16:16:00+00:00 24 октября 2019, 19:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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