Решение начать торговую войну с Китаем – ошибка

Об американо-китайской торговой войне, о том, как на данном этапе развиваются экономики восточных стран, рассказал в интервью «Зеркало», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Недавно в России состоялся восточный экономический форум. Как Вы оцениваете на данном этапе темпы роста экономики восточных стран?

— В течение предыдущих двух десятилетий государства Восточной Азии занимали почетное место главных драйверов роста мировой экономики. Быстрый рост наблюдался в этот период и в других регионах планеты: в Африке, Латинской Америке, даже в России. Но только в Восточной Азии (Китай, Республика Корея, Малайзия, Вьетнам, Индонезия и др.) рост продолжался весь рассматриваемый период и был значительным, нередко превышая 10% показатель.

Однако, начиная с 2012 года, обозначилась тенденция замедления роста и в этом уголке планеты. А сегодня уже можно сделать предположение о том, что Восточная Азия в среднесрочной перспективе превратится если не в Японию (там экономическая стагнация длится почти 30 лет), то в Западную Европу, замедлившую свой рост с 2008 года и не сумевшая его восстановить до сего дня.

— Смогут ли восточные страны в долгосрочной перспективе заменить Европейские рынки?

— Думаю, что сумеют. Уже сегодня статистика о состоянии экономики Китая и его соседей, объемах закупки сырья и экспорта оттуда промышленной продукции решающим образом влияет на важнейшие показатели мировой экономики: курс валют, цену нефти и другого сырья, объемы инвестиций в высокотехнологические сектора промышленности. Для Азербайджана и России восточные страны также становятся все более перспективными партнерами. Объемы российско-китайской торговли, начиная с 2015 года, непрерывно растут.

Сегодня КНР – главный торговый партнер России среди всех государств планеты. Китай сместил с этой позиции Германию, доминировавшую во внешней торговле России почти весь постсоветский период. В 2018 году торговый оборот КНР-России превысил 100 млрд. долларов, в нынешнем году он продолжает увеличиваться быстрыми темпами (около 5% роста за первое полугодие).

Что касается перспектив роста экономических связей Азербайджана с государствами Восточной Азии, то они также весьма радужные. В этом регионе Азербайджан может реализовать свою продукцию (сырье, продовольствие, промышленные товары), одновременно приобретая технологии любой степени сложности. В азиатском регионе сегодня накоплены гигантские финансовые ресурсы, и поиск путей их эффективного вложения – одна из главных задач для правительств этих стран. Мы хорошо знаем китайский проект «один пояс, один путь», но возможности других государств Восточной Азии по кредитованию инфраструктурных проектов, а также стимулированию двухсторонних экономических связей, включая совместные промышленные проекты, весьма значительные. Дело за переговорщиками, которые смогут создать каналы для взаимовыгодного перемещения инвестиций и технологий.

— Как известно сейчас идет торговая война между США и КНР. Как Вы считаете, сможет ли Вашингтон добиться успехов в этой войне?

— На этот вопрос можно дать уверенный негативный ответ. Решение начать торговую войну с Китаем – ошибка администрации Дональда Трампа, которая может оказаться для нее фатальной. Упорство в противостоянии с Пекином может привести к тому, что от Д.Трампа отвернется крупный американский бизнес, а затем и избиратели на выборах в ноябре 2020 года. Пока в числе пострадавших со стороны США только отдельные промышленные и финансовые компании.

Но вскоре в число ощутивших прямые убытки могут войти и сотни миллионов американских потребителей, вынужденных покупать товары потребления по более высокой цене. В США уже почти десятилетие не знают, что такое инфляция, а когда в результате санкционных мер станут расти цены на товары повседневного спроса, произведенные преимущественно в Китае, хотя зачастую на американских предприятиях, население обязательно возмутится.

— Многие эксперты считают, что торговая война между США и Китаем приведет к тому, что Китай перестанет быть зависимым от экспорта, создавая внутренний спрос. Насколько китайская экономика является мощной, чтобы сделать это?

— Усилия, направленные на то, чтобы не экспорт, а внутренний спрос превратился в главный двигатель роста китайской экономики, власти этой страны предпринимают уже почти 10 лет. Сегодня задача обеспечения устойчивого роста является приоритетом номер один для китайских политических и макроэкономических властей.

Для этого недавно (август 2019 года) центробанку Китая даже пришлось девальвировать валютный курс юаня, создав дополнительные барьеры для импортируемых в страну товаров. Т.е. активные меры по стимулированию внутреннего спроса в Китае начали реализовываться задолго до прихода к власти администрации Дональда Трампа. А сегодня о них говорят открыто, подкрепляя мерами по стимулированию спроса на китайские товары в рамках реализации за границей крупных инфраструктурных проектов.

Пока китайская экономика еще недостаточно мощная, чтобы развиваться без доступа на самые объемные рынки планеты – американский, европейский и японский. Но уже сегодня степень зависимости экономического роста в Китае от экспорта постепенно снижается. Вскоре фактор «внешней силы», включающий и санкционные шаги администрации Д.Трампа, может перестать быть угрозой для социально-экономической стабильности в стране.