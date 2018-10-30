Решение Меркель уйти с поста председателя ХДСГ одобрено главой бундестага

Решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказаться от должности председателя Христианско-демократического союза (ХДС) принято «в правильное время». Об этом заявил председатель германского бундестага Вольфганг Шойбле в программе Conflict Zone медиакомпании Deutsche Welle в понедельник, 29 октября. Он назвал Меркель «наиболее успешной главой правительства» в Европе за более чем десятилетний срок.

Снижение популярности канцлера является «приметой времени», полагает Шойбле. «Верховенство закона, парламентаризм находятся под давлением», а демократия переживает «тектонические изменения», добавил он. Однако Меркель обладает «конституционно сильной позицией», считает глава бундестага.

Немногим ранее Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине, что откажется от должности председателя ХДС, которую занимает уже 18 лет. При этом она останется канцлером до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. После ухода из немецкой политики Меркель не намерена стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза.

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