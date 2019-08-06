Решение Италии озаботило ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) серьезно озабочено решением Италии на законодательном уровне закрепить штрафы для судов и капитанов, которые спасают мигрантов в Средиземном море, заявил журналистам во вторник официальный представитель УВКБ ООН Чарли Яксли, сообщает РИА Новости.

Согласно одобренным парламентом страны изменениям, теперь штрафы для частных судов, которые занимаются спасением людей и нарушают запрет на посещение территориальных вод, будут повышены до 1 миллиона евро, а суда будут автоматически конфискованы.