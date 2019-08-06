Решение Италии озаботило ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) серьезно озабочено решением Италии на законодательном уровне закрепить штрафы для судов и капитанов, которые спасают мигрантов в Средиземном море, заявил журналистам во вторник официальный представитель УВКБ ООН Чарли Яксли, сообщает РИА Новости.

Согласно одобренным парламентом страны изменениям, теперь штрафы для частных судов, которые занимаются спасением людей и нарушают запрет на посещение территориальных вод, будут повышены до 1 миллиона евро, а суда будут автоматически конфискованы.

| 2019-08-06T17:20:36+00:00 6 августа 2019, 20:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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