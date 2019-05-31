Решение Индии закупить у России С-400 скажется на оборонных связях с США

Решение Индии приобрести зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 дальнего действия у России будет иметь серьезные последствия для оборонных связей Вашингтона и Нью-Дели. Как сообщает в пятницу информационное агентство PTI, об этом заявил журналистам представитель администрации американского президента Дональда Трампа.

«Я не согласен», — сказал чиновник, отвечая на вопрос, согласен ли он с распространенным в Индии мнением о том, что закупка российских ЗРС не скажется на американо-индийских связях в области обороны.

«Вы можете видеть, какой серьезный диалог происходит на эту тему с нашим союзником по НАТО Турцией. И столь же серьезная озабоченность будет выражена, если Индия продолжит процесс приобретения С-400», — цитирует агентство неназванного американского представителя.