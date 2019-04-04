Решающий бой за президентское кресло в Украине произойдет на стадионе

Петр Порошенко согласился на предложение лидера президентской гонки Владимира Зеленского провести дебаты на стадионе в Киеве, а не в телестудии.

Накануне Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов и выдвинул условие, чтобы они прошли на стадионе в Киеве.

«Правила дебатов прописаны в законе о выборах президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду вас, Владимир Александрович», — написал Порошенко в Twitter, добавив к посту видео.

Согласно закону, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире.