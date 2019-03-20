Репутация

Это тот капитал, который копится годами упорной работы и который может быть обнулен очень быстро. Именно хорошая репутация является тем, что стоит дороже любых денег. Важна она для человека любой профессии, в том числе для дипломатов и политиков, а также для журналистов. Озвучиваю все эти трюизмы не просто так, а в связи с тем, что сейчас происходит вокруг опытного дипломата Дашгына Шикарова.

Для начала напомню, что он возглавлял диппредставительства Азербайджана в Пакистане и Афганистане. И в этой должности он проявил себя с самой лучшей стороны, завоевав авторитет блестящего дипломата, замечательного переговорщика, способного развивать двусторонние отношения между Азербайджаном и страной, в которой работает. Собственно, именно за эти свои заслуги Шикаров был назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в ОАЭ. Было это в январе 2016 года.

За эти годы, благодаря работе Д.Шикарова, значительно вырос товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ, открылся Торговый Дом Азербайджана в ОАЭ, увеличился поток туристов из этой страны в наше государство, наладились отношения между руководством ОАЭ и Азербайджана. Была также проведена огромная работа по ознакомлению политического руководства ОАЭ и общественности данного государства с реалиями современного Азербайджана и с причинами и последствиями армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Одним словом, Д.Шикаров, за три года пребывания на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в ОАЭ сделал очень много полезного. Есть огромное количество послов нашей страны в разных государствах мира, которые сидят тише воды и ниже травы, не сделав за гораздо большее время своего пребывания в должности и малой доли того, что сделал Д.Шикаров. Тем омерзительнее было наблюдать за тем, как осознанно и цинично наносятся удары по репутации этого дипломата.

Итак, в понедельник в СМИ появилась информация о том, что Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров присвоил подарок правительства Азербайджана, предназначенный для правителя Абу-Даби Халифа ибн Зайд аль-Нахайяна.

Как стало известно haqqin.az из информированных источников, речь идет о 10 банках с черной икрой. Кроме того, утверждал портал, в настоящее время в посольстве Азербайджана в Абу-Даби работает специальная комиссия, которая расследует факт исчезновения полумиллиона долларов. Есть, мол, подозрение, что эти деньги были присвоены.

Это была первая часть Марлезонского балета. А уже во вторник Haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента сообщает, что 25 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом отозвал посла Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах Дашгына Шикарова. Также сообщается, что 7 марта приказом министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова заместитель посла Азербайджана в ОАЭ Лейла Сулейманова назначена временным поверенным в делах Азербайджана в Эмиратах. Лейла Сулейманова будет исполнять обязанности временного поверенного в делах Азербайджана до назначения нового посла.

Прошу обратить внимание на даты. То есть, Указ президента Азербайджана Ильхама Алиева об отзыве Д.Шикарова с должности посла Азербайджана в ОАЭ был еще 25 февраля. Но, Haqqin.az, преподносит дело так, будто отзыв Д.Шикарова с должности был напрямую связан с той недостоверной информацией, что портал распространил о нем днем ранее.

Итак, начну с того, что проверка в посольстве Азербайджана в ОАЭ была вовсе не сейчас, как утверждал портал, а в январе. Во-вторых, по ее итогам не было выявлено ничего, компрометирующего Д.Шикарова. В-третьих, Д.Шикаров является достаточно состоятельным человеком, зачастую тратившим личные средства для налаживания отношений между Азербайджаном и ОАЭ, чтобы «красть» 10 банок икры. В-четвертых, омерзителен сам факт подыгрывания армянской стороне, которая зачастую использует термин «икорная дипломатия» в своих обвинениях против Азербайджана. В-пятых, нужно просто знать, сколько выделяется средств посольствам Азербайджана в разных странах мира, чтобы понять, сколь примитивна ложь о «хищении» полумиллиона долларов со стороны Д.Шикарова. Скажу просто — это невозможно. Иначе, все сотрудники посольства сидели бы без заработных плат и жили бы на улице все эти годы.

Но, все эти «мелочи» не интересуют коллег из вышеназванного портала. Как не интересует и то, что уже известно имя нового посла Азербайджана в ОАЭ. Им будет Махир Алиев, бывший ранее послом Азербайджана в Сирии и Ливане.

P.S. В нынешнем году исполняется 100 лет азербайджанской дипломатии…