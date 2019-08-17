«Репортеры без границ» призвали российские власти не мешать СМИ освещать протесты

Российским властям следует обеспечить беспрепятственную работу СМИ, которые сообщают об акциях протеста в стране. «За прошедшие недели десятки журналистов, освещавших протесты, были задержаны», — говорится в заявлении международной правозащитной организации «Репортеры без границ», обнародованном в субботу, 16 августа. Кроме того, власти РФ пытаются препятствовать работе независимых медиа с помощью обысков и угроз, отмечают правозащитники.

Оказывая давление на тех, кто серьезно относится к журналистской деятельности, российское руководство пытается скрыть то, что оно не может обойти молчанием с помощью самоцензуры в государственных СМИ, заявил руководитель германского отделения «Репортеров без границ» Кристиан Мир.