Ренат Дадашов перешел в Вулверхэмптон

Английский футбольный клуб «Вулвэрхемптон» приобрел нападающего португальского «Эшторила» и сборной Азербайджана Рената Дадашова.
Как передает azerisport.com, сразу после подписания контракта он был отдан в аренду португальскому «Пасуш де Феррейра», который выступает в Примейре.
В сообщении говорится, что клуб английской премьер-лиги будет внимательно следить за выступлением Дадашова в Португалии на протяжении следующего сезона, после чего решит, возвращать его в свой стан или нет.
Напомним, что на протяжении своей карьеры Дадашов выступал за «Айнтрахт», «Ред Булл» (Лейпциг) и «Эшторил». (BirminghamLive)
| 2019-08-06T22:08:21+00:00 7 августа 2019, 03:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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