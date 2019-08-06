Ренат Дадашов перешел в Вулверхэмптон

Английский футбольный клуб «Вулвэрхемптон» приобрел нападающего португальского «Эшторила» и сборной Азербайджана Рената Дадашова.

Как передает azerisport.com, сразу после подписания контракта он был отдан в аренду португальскому «Пасуш де Феррейра», который выступает в Примейре.

В сообщении говорится, что клуб английской премьер-лиги будет внимательно следить за выступлением Дадашова в Португалии на протяжении следующего сезона, после чего решит, возвращать его в свой стан или нет.

Напомним, что на протяжении своей карьеры Дадашов выступал за «Айнтрахт», «Ред Булл» (Лейпциг) и «Эшторил». (BirminghamLive)