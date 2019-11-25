Ремонтно-восстановительные работы в Бибиэйбате займут несколько месяцев

В поселке Бибиэйбат Сабаильского района Баку два дня назад появились трещины на автомобильной дороге, сообщает в понедельник глава пресс-службы Госагентства по автомобильным дорогам Азербайджана Анара Наджафли.

По его словам, сотрудниками структуры был проведен осмотр территории, и в данный момент она находится под контролем: «С позавчерашнего вечера на территории наблюдался рост трещин и было принято решение немедленно прекратить движение автомобилей. Вечером, примерно в семь-восемь часов движение автомобилей на указанной территории было полностью прекращено. Ближе к утру, около пяти-шести часов утра на этой территории произошла авария».

Наджафли также отметил, что на территориях поселков Бибиэйбат и Баил есть несколько оползневых зон, одна из которых проходит через эту территорию: «В результате интенсивных дождей оползень активизировался. В настоящее время наши сотрудники и представители соответствующих структур находятся на аварийной территории, проводятся исследования.

«Ремонтно-восстановительные работы не будут краткосрочными, проведение работ рассчитано на несколько месяцев. Смещение почвы охватывает территорию около 100 метров: на одной полосе движения произошел полный обвал, на другой полосе также есть риск разрущения. Поэтому движение автотранспортных средств на территории ограничено полностью».