Реквием по отечественной прессе

Самое легкое — рассуждать устоявшимися шаблонами, не вдумываясь даже в смысл сказанного. Это, как копирование чужого текста, как плагиат. Украл себе чужие мысли, получил гонорар и радуешься, хотя порядочный человек никогда на такое не пойдет, дабы не мучиться угрызениями совести. Но я сейчас не о душевных муках, а о шаблонах, одним из которых является утверждение, что 22 июля, азербайджанская пресса, имеющая богатые традиции, отмечает свое 144-летие.

Нет, формально можно кого угодно объявить правопреемником чего угодно. Вон, есть московский футбольный клуб «Спартак», так там, как известно не потомки руководителя восстания гладиаторов играют. Да и в нашей стране такого добра — куча огромная. Во всех сферах. Или кто-то будет утверждать, что все те юные и не очень, бородатые и гладко выбритые графоманы, что публикуют свои «шедевры» и потом возмущаются тем, что мир не признал в них гениев, являются наследниками традиций Сабира, Зардаби, Джалила Мамедкулизаде, а также Мирр Джалала Пашаева, Исмаила Шихлы, братьев Ибрагимбековых, Анара? Надеюсь, что нет.

Потому, что современная литература вообще и азербайджанская в том числе — она другая. И она, увы и ах, в большей степени является продуктом местного потребления, местечковой. Плюс, ныне век такой пошел — самопиара. Чем громче о себе сам заявишь, тем скорее прослывешь «известным, модным, знаменитым». Причем, зачастую так новоявленных «звезд» отечественной литературы готовы именовать даже те, кто ни одного из произведения не прочел.

Ровно та же беда и в отечественной прессе. Она находится в глубочайшем кризисе. Каждое новое поколение «акул пера» объективно слабее предыдущего. И вот уже лет 10, как нет новых громких имен, реальных талантов. Есть усердные ремесленники, есть середнячки, но нет никого, способного конкурировать с лучшими российскими и европейскими журналистами. В итоге, на смену, образно говоря, поколению Тофика Аббасов и Мехмана Алиева, пришло поколение Эльмара Гусейнова. Его сменило мое поколение. Среди нас, звучит, наверное, удивительно, наиболее ярким был Эйнулла Фатуллаев. Да, я это признаю, оговорившись, правда, что нужно разделять такие понятия, как талантливый журналист и порядочный человек.

В любом случае, дальше, среди тех, кто лет 5-10, как пришел в большую журналистику, нет ни одного яркого автора. И это логично. Потому, что своими педагогами, зачастую, они называют абсолютно посредственных, не оставивших следа в профессии людей. Чему, образно говоря, может научить молодых футболистов Вагиф Джавадов? Вот такая же ситуация и в отечественной журналистике.

Как в этих условиях можно рассуждать о том, что все нынешние азербайджанские журналисты являются наследниками традиций, заложенных «Экинчи» — мне непонятно. В том числе и потому, что среди носителей корочки журналиста сейчас есть немало откровенных рэкетиров или содержанок богатых персон. Это те, кто готов пиарить хоть унитаз, лишь бы ему за это платили. В итоге, мы видим в отечественных СМИ публикации, подписанные тем или иным богатым неучем, за которого пишут тексты и который оплачивает свой пиар очень щедро. Не только уши, но и челюсть тех, кто готов играть такую роль — видны за километр. И они – не журналисты, а дельцы от журналистики.

Но именно они сейчас в фаворе. А все потому, что у руля многих журналистских организаций находятся те, кто никогда не блистал в нашей профессии. Возьмем, к примеру, главу СП Афлатуна Амашева. Он не в состоянии выдать блестящую аналитику, он никайой интервьюер, фельетонщик, он вообще ни в одном жанре журналистики себя никогда не проявлял. Но, он сейчас возглавляет Совет прессы. А чего стоит этот человек — Вугар Сафарли?! За какие заслуги перед отечественной прессой, за какие публикации он назначен директором Фонда господдержки развития СМИ при Президенте Азербайджана?! Неужели и он – наследник славных традиций, заложенных газетой «Экинчи»?! Думаю, услышь подобное, Гасан-бек Зардаби в могиле бы перевернулся.

Хотя, ему, не живущему ныне, легче. Нам же, наблюдающим за всем происходящим, приходится как-то терпеть весь этот ужас, который сопровождается пафосными и лживыми речами чиновников, прямой обязанностью которых является содействие развитию нашей прессы. А они развивают лишь лояльные себе СМИ. Причем, развивают финансово, так как невозможно что-то изменить в качестве выдаваемой ими продукции. И эти СМИ никогда не играли, не играют, и не будут играть главную роль в информационной войне, которую должна вести наша пресса. Они лишь осваивают бюджеты, путешествуют, шокируя своим «интеллектом» российских и европейских коллег. А в окопах информационной войны сидит горстка немолодых уже отечественных журналистов, которыми стоит гордиться. Вот их я и поздравляю с Днем прессы.