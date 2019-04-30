Реквием по АЗИ…

Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня совершения теракта в Государственной Нефтяной Академии Азербайджана. Ныне это учебное заведение зовется иначе (Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), в фойе стоит усиленная охрана, на стенах развешаны фотографии непонятно за что убиенных, но, все же это то самое АЗИ, теракт в котором потряс всех нас…

Сейчас Эльшару Мустафаеву уже за 30. Он глава семьи, отец и муж. Проживает он в Ширване и работает по специальности, полученной в АЗИ. Но, тогда он был простым студентом. Он усиленно готовился к экзаменам, и пропустить занятия в этот день никак не мог, несмотря на усталость и сонливость. «Мы сидели в аудитории на шестом этаже. Была середина урока. Как обычно, поглощенные учебным процессом, мы усиленно готовились к экзаменам, мы и подумать не могли, что совсем скоро нас настигнет такое… Было 9.20 или 9.30 утра, мы услышали крики и возню. Мы вышли из аудитории и столкнулись со студентом другого потока. По его словам, на первом этаже дрались наши (студенты АГУНП) с иностранцами. Когда мы побежали вниз, другой студент сказал, что иностранцы принесли с собой оружие, но стреляли они в воздух. Несмотря на предупреждения об опасности, мы все-таки решили узнать, что там происходит. Лучше бы мы этого не делали».

Эльшар получил две пули: одна попала в голову через нижнюю челюсть — пуля застряла в скуле, и вторая попала в руку. Когда поняли, что это какой-то стрелок стреляет по всем, кто ему попадается на пути, вернулись в аудиторию. Эльшар решил бежать через окно. «Из-за ранения, я не удержался на подоконнике и упал на козырек торговых объектов, которые находились прямо под окнами. Это меня и спасло. После падения, ко мне подбежала полиция — человек, убегающий через окно, весь в крови, не мог не вызвать подозрений. Но, вскоре они поняли, что я и сам жертва теракта и меня на такси повезли в больницу. В приемной было много раненых. Осмотревший меня врач даже и сам не понял, что пуля застряла у меня в кости. Но, слава Богу, все обошлось. После операций о восстановлений, мне полностью оплатили пластику, убрали шрам. А вот шрам на руке остался напоминанием о том, что мы пережили…»

Супруг заведующей лаборатории факультета Механики, Тамеллы Азизовой, Чингиз Азизов говорит, что для их семьи это был страшный удар. «Я был в отъезде. В день происшествия я должен был вернуться только к вечеру. Когда мне сообщили о случившемся, я оставил все и вернулся в Баку. Но, было уже поздно…».

Он говорит, что Тамелла ханум очень любила цветы, была положительным человеком, ее все любили за прекрасный характер, умение вести беседу на любую тему, за ее человечность. «Она была прекрасной матерью, прекрасной женой. До сих пор все родственники вспоминают о ней с теплотой. Она была фантастическим человеком. Она всегда была готова помочь, в любое время дня и ночи, она могла поддержать, вопреки своим интересам. Ее любили, ее уважали, ею восхищались, и она была достойна этого. Бог наградил ее всем: умением вкусно готовить, вести хозяйство, быть специалистом своей сферы деятельности. У нее было все, кроме одного — удачи…».

11 августа 2010 года завершился суд по уголовному делу, возбужденному по факту террора, совершенного в Государственной нефтяной академии. Организатором кровавой бойни в Нефтяной Академии в результате следствия был объявлен гражданин Грузии Мардун Гумашян, который, войдя в предварительный сговор об осуществлении террористического акта в Баку с Фардой Гадировым, и другими обвиняемыми лицами — в ходе следствия были названы имена Надира Алиева, Джавидана Амирова, Наджафа Сулейманова и Ариза Габулова — обещал дать им за это 50 тысяч долларов США. На основе фактов судебных расследований Джавидан Амиров, Наджаф Сулейманов и Надир Алиев были приговорены к пожизненному сроку заключения, а Ариз Габулов – к 10 годам лишения свободы. А Гумашян так и не был привлечен к ответственности.

В 2011 году депутат Милли Меджлиса Азербайджана обвинил суды в бездеятельности. В своем выступлении на заседании Милли Меджлиса, депутат подчеркнул, что, несмотря на то, что в отношении организатора теракта в АГНА М.Гумашяна объявлен розыск, он проживает, не прячась, в Грузии, и место его известно: «Гумашян в селе сажает картошку и говорит, что его никто не допрашивал. Самое ужасное то, что в центре Баку совершен теракт, а его организатор в селе машет мотыгой. Азербайджанское государство настолько слабо, что не может, арестовав, привести его в страну?», — заявил меджлисмен.

Опрос в городе показал, что люди помнят это кровавое событие.

По официальным данным во время стрельбы погибли 12 человек — Азизова Тамелла (заведующая лабораторией), Абдуллаев Рамиз (заведующий кафедрой, профессор), Вахидов Меджнун (преподаватель, доцент), Мамедова Шафа (лаборант). Среди погибших студентов — Джаббаров Савалан, Мамедов Талех, Бандалиев Юсиф, Асланов Джейхун, Абдуллаев Эмин, Бабашов Руслан и Багиров Аяз и Гурбанова Айна, которая доставляла в Академию молочные продукты.

13 человек получили разные ранения: старший инженер Рустамбеков Фаик и мастер обучения кафедры нефтегазодобычи Гусейнли Земфира. А также студенты: Исаев Кянан, Даас Муаввийа, Мустафа Мухаммед Гасым, Сеид Ахмед Амру, Ширалиев Илькин, Мустафаев Эльшар, Ахундов Рахман, Джамиев Эльвин, Гурбанова Сабина, Мамедов Эльшан и Джафаров Бахтияр.

Официальные лица страны заявили, что главный обвиняемый в совершении кровавого преступления — Фарда Гадиров (1980 г.р.) этнический азербайджанец, сын сельского учителя. Орудием убийства послужил пистолет Макарова.

Гадиров, поняв, что окружен полицией, покончил с собой.

После трагедии Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение, согласно которому семьям погибших и раненых была выделена единовременная материальная помощь — семьям погибших в размере 30 тысяч манатов, тяжелораненым — 15 тысяч манатов