Ректор БГУ встретился с президентскими стипендиатами

Ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев встретился со студентами юридического факультета, показавших высокие результаты на вступительных экзаменах 2019/2020 учебного года и удостоенных президентской стипендии, сообщает Trend.

Ректор поздравил стипендиатов и пожелал им успехов в учебе, отметив, что, быть членом коллектива БГУ в год его 100-летия высокая честь.

Говоря о заботе и внимании, которое Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева оказывают образованию и науке, Эльчин Бабаев выразил уверенность, что стипендиаты будут стремиться стать всесторонне образованными, высококвалифицированными специалистами, будут руководствоваться принципами патриотизма и интересами государства в своей деятельности, еще выше вознесут честь и славу БГУ.

Эльчин Бабаев подчеркнув, что вуз вышел на новый этап развития, отметив, что основными целями являются совершенствование образования, исследований, инноваций, социальной жизни и международных связей БГУ.

Ректор, отметил, что в БГУ в текущем учебном году внедрено много инноваций, отметил, что внесены изменения в форму и содержание образования, заново разработаны программы многих дисциплин в соответствии с государственной политикой в области науки и образования и спросом на рынке труда. По словам ректора, дабы усилить интеграцию науки и образования, сотрудники научно-исследовательских институтов, центров и лабораторий БГУ вовлечены в образовательный процесс.