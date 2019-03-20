Рекордное количество редких птиц обнаружили в Чернобыльской зоне отчуждения

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС орнитологи-любители зафиксировали рекордное количество редких краснокнижных птиц. Об этом в своём фейсбуке сообщило Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Во время экспедиции были обнаружены рябчик, стая самок тетерева, 37 особей орланов-белохвостов, лебеди-кликуны и многие другие. Более того, в конце исследования в объектив наблюдателей попались лось и косуля.

Однако орнитологов больше интересовал самый редкий вид сов на Украине — сычик-воробей, занесённый в Красную книгу. Увидеть его в этот раз не получилось, даже несмотря на попытки воспроизвести его голос.

| 2019-03-20T22:58:54+00:00 21 марта 2019, 04:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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