Рекордное количество редких птиц обнаружили в Чернобыльской зоне отчуждения

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС орнитологи-любители зафиксировали рекордное количество редких краснокнижных птиц. Об этом в своём фейсбуке сообщило Госагентство по управлению зоной отчуждения.

Во время экспедиции были обнаружены рябчик, стая самок тетерева, 37 особей орланов-белохвостов, лебеди-кликуны и многие другие. Более того, в конце исследования в объектив наблюдателей попались лось и косуля.

Однако орнитологов больше интересовал самый редкий вид сов на Украине — сычик-воробей, занесённый в Красную книгу. Увидеть его в этот раз не получилось, даже несмотря на попытки воспроизвести его голос.