Рекордно низкая инфляция – хорошо или плохо?

Международный валютный фонд (МВФ) обещает Азербайджану самую низкую инфляцию среди стран СНГ в ближайшие два года.

Так, в 2019 и 2020 годах инфляция будет на уровне 2,5%, следует из отчета МВФ «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook). Прогресс налицо, поскольку в предыдущем отчете октября прошлого года инфляционные ожидания были на уровне 3,3%.

При этом понятно, что любые прогнозы по инфляции коррелируют с ожиданиями курса маната к доллару. В свою очередь устойчивость национальной валюты обусловлена конъюнктурой мирового рынка нефти. Международный валютный фонд прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне $59,2 за баррель в текущем году и $59 в 2020 году. Об этом говорится апрельском обзоре МВФ World Economic Outlook. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменными в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

Как отмечается d обзоре, с начала этого года на повышение цены влияет снижение предложения нефти. В частности, снижение добычи в Канаде, сокращение поставок ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, а также вынужденные перебои в Венесуэле постепенно замедляют рост добычи нефти. «Хотя риски сбалансированы, существенная неопределенность вокруг базовых прогнозов цен на нефть остается из-за высокой политической неопределенности», — говорится в прогнозе.

Однако полагаться на нефтедоллары в долгосрочной перспективе все же не стоит. МВФ называет такие риски роста цены, как геополитические события на Ближнем Востоке, беспорядки в Венесуэле, ужесточение позиции США в отношении Ирана и Венесуэлы и более медленный, чем ожидалось, рост производства в США. При этом риски снижения цены включают ускорение роста производства в США и несогласие между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК. Торговая напряженность и другие риски для глобального роста также могут повлиять на глобальный спрос и привести к снижению цены, считают в МВФ.

Помимо нефтяных индексов, на показатели курса маната к доллару и инфляцию влияет политика местного Центробанка, то и дело включающего монетарные рычаги для удержания стабильности национальной валюты. Регулятор сжимает объемы денежной массы, препятствуя спросу на доллары. Результатом такой политики становится отток финансов из экономики, с последующим замедлением темпов развития реального сектора. С этой точки зрения, низкая инфляция в Азербайджане коррелирует с замедлением экономического роста.

На уровне экспертов и практиков уже звучали заявления о необходимости ослабить сдерживающие меры Центробанка. По мнению профессора экономики Эльшада Мамедова, стране не страшна легкая девальвация, достаточно наладить контроль над трансграничным движением капитала. Однако регулятор не намерен отпускать бразды правления, предвкушая угрозу стабильности курса, исходящую от повышения социальных расходов из государственной казны.

Эксперт-экономист Натиг Джафарли отметил тесную привязку показателей инфляции к курсу маната. С его слов, в текущем году может увеличиться число аукционов Центробанка Азербайджана, в ходе которых главный банк принимает депозиты коммерческих банков. На такие выводы, с его слов, наводит заявление главы ЦБА. Эльман Рустамов заявил, что регулятор примет превентивные меры в соответствии с объемом денег, необходимых для решения вопроса с банковскими кредитами населения.

Касаясь прогнозов МВФ, экономист Акрам Гасанов сказал редакции, что инфляционные ожидания МВФ занижены, но в целом ценовой рост будет невелик. «Международные финансовые институты в своих прогнозах ориентируются на жесткую монетарную политику азербайджанского Центробанка. МВФ предполагает, что ввиду этого инфляция в стране должна быть на низком уровне», — уверен собеседник.

Несмотря на прогнозы и политику Центробанка, повышение социальных расходов ставит под сомнение ожидания инфляции на уровне 2,5%. Но по сравнению с другими странами СНГ, инфляция в стране будет все же невысокой, считает эксперт, ссылаясь на жесткую денежную политику регулятора финансовых потоков: «Это не есть хорошо, поскольку невысокая инфляция достигается у нас путем изъятия денежной массы и финансового голодания экономики».