Рекордная стоимость билета на матч чемпионата Азербайджана

Бакинский «Нефтчи» объявил о выпуске в продажу билетов на матч заключительного, 28-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против агдамского «Карабаха».

Стоимость на билеты на все сектора стадиона «Бакселл Арена» составила 50 манатов.

Причина столь высокой цены на матч чемпионата не сообщается. Ранее билеты на матчи «Нефтчи» стоили от 1 до 5 манатов.

Напомним, что встреча «Нефтчи» – «Карабах» состоится сегодня и начнется в 18:00. После игры состоится церемония награждения победителей и призеров сезона.