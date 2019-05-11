Рекордная стоимость билета на матч чемпионата Азербайджана

Бакинский «Нефтчи» объявил о выпуске в продажу билетов на матч заключительного, 28-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу против агдамского «Карабаха».

Стоимость на билеты на все сектора стадиона «Бакселл Арена» составила 50 манатов.

Причина столь высокой цены на матч чемпионата не сообщается. Ранее билеты на матчи «Нефтчи» стоили от 1 до 5 манатов.

Напомним, что встреча «Нефтчи» – «Карабах» состоится сегодня и начнется в 18:00. После игры состоится церемония награждения победителей и призеров сезона.

| 2019-05-11T15:39:28+00:00 11 мая 2019, 15:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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