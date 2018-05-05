Рекорд Азербайджана на ЕВРО

В Каспийске (Россия) завершился чемпионат Европы по женской борьбе. В командном зачете Азербайджан занял четвертое место, набрав 102 очка. Нашу команду опередили Россия (173), Беларусь (140) и Турция (117). В ЕВРО принимали участие борцы из 24-х стран.

Отметим, что борцы сборной Азербайджана установили рекорд на чемпионате, завоевав пять наград: Мария Стадник (50 кг) стала чемпионом, Элис Манолова (65 кг) завоевала серебро, а Алена Колесник (57 кг), Татьяна Омельченко (59 кг) и Сабира Алиева (76 кг) завоевали бронзу.

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